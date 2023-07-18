...

Senyum Sumringah Pedagang Dapat Gerobak Gratis dari Perindo

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 18 Juli 2023 16:25 WIB
Partai Perindo membagikan empat gerobak untuk pelaku UMKM.
Partai Perindo membagikan empat gerobak untuk pelaku UMKM.
Partai Perindo membagikan empat gerobak untuk pelaku UMKM.
Partai Perindo membagikan empat gerobak untuk pelaku UMKM.
A A A

Sejumlah penerima bantuan gerobak Partai Perindo berfoto usai penyerahan secara simbolis di DPP Partai Perindo, Jakarta, Selasa (18/7/2023).


Partai Perindo terus menunjukan kepeduliannya dengan membantu masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya dengan menyalurkan program peduli UMKM melalui Gerobak Perindo.

 

Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu membagikan empat gerobak yang ditujukan kepada empat pelaku UMKM di wilayah Tangerang.

 

Dalam pembagian kali ini Partai Perindo memberikan gerobak untuk pedagang seblak, bakmi, gado-gado dan bakso. Para pedagang memberikan senyum sumringah tanda senang setelah menerima bantuan tersebut.

 

Acara ini turut dihadiri Sekretaris DPW Partai Perindo Banten Agus Tugiman, Bacaleg DPRD Dapil 3 Kabupaten Tangerang Karya Elly, Bacaleg Provinsi Banten Dapil 6 Ida Noviananda

dan Bacaleg Kabupaten Tangerang Dapil 6 Gabriel Syawa.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Petugas Dinas SDA Lakukan Penyedotan Sisa Banjir di Kawasan Kemang

Petugas Dinas SDA Lakukan Penyedotan Sisa Banjir di Kawasan Kemang

Dukung Perhelatan Oh Beauty Festival 2.0 dengan Ruang Interaksi dan Relaksasi bagi Pecinta Kecantikan

Dukung Perhelatan Oh Beauty Festival 2.0 dengan Ruang Interaksi dan Relaksasi bagi Pecinta Kecantikan

Institut Leimena dan Kemendikdasmen Gelar Konferensi Internasional LKLB

Institut Leimena dan Kemendikdasmen Gelar Konferensi Internasional LKLB

Cegah TBC, Diabetes, dan Jantung: Yayasan Agung Hadirkan Alat Medis Korea yang Bisa Deteksi Penyakit Lewat Sentuhan

Cegah TBC, Diabetes, dan Jantung: Yayasan Agung Hadirkan Alat Medis Korea yang Bisa Deteksi Penyakit Lewat Sentuhan

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

Cari Berita Lain Di Sini