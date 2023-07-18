Sejumlah penerima bantuan gerobak Partai Perindo berfoto usai penyerahan secara simbolis di DPP Partai Perindo, Jakarta, Selasa (18/7/2023).



Partai Perindo terus menunjukan kepeduliannya dengan membantu masyarakat yang membutuhkan. Salah satunya dengan menyalurkan program peduli UMKM melalui Gerobak Perindo.

Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu membagikan empat gerobak yang ditujukan kepada empat pelaku UMKM di wilayah Tangerang.

Dalam pembagian kali ini Partai Perindo memberikan gerobak untuk pedagang seblak, bakmi, gado-gado dan bakso. Para pedagang memberikan senyum sumringah tanda senang setelah menerima bantuan tersebut.

Acara ini turut dihadiri Sekretaris DPW Partai Perindo Banten Agus Tugiman, Bacaleg DPRD Dapil 3 Kabupaten Tangerang Karya Elly, Bacaleg Provinsi Banten Dapil 6 Ida Noviananda

dan Bacaleg Kabupaten Tangerang Dapil 6 Gabriel Syawa.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)