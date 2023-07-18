Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo meminta Jurkam Muda Pendukung Ganjar Pranowo untuk mengemas isi konten yang menarik dari berbagai platform. Sebab, dengan cara itu masyarakat bisa lebih mengenal Ganjar Pranowo dengan berbagai prestasi yang telah dilakukannya.

"Kemudian kita latih juga mereka tidak hanya ke platform tapi kreatif-kreatifnya bagaimana mengemas, sehingga bagaimana kekuatan Pak Ganjar itu sampai kepada masyarakat dan pada akhirnya menjadi dipilih dan menjadi Presiden kita 2024-2029," ujar HT di iNews Tower, Jakarta, Selasa (18/7/2023).

HT mengatakan pihaknya bakal menyebar dan memberi tugas kepada Jurkam Muda Pendukung Ganjar Pranowo di berbagai platform. Menurut HT, pembagian tugas ini sangat efektif untuk semakin menguatkan tujuan dari Jurkam Muda melakukan tugasnya.

"Kita akan banyak melatih Jurkam yang akan kita sebarkan dan tentunya akan bertugas di semua platform," kata HT.

HT pun membeberkan berbagai platform yang bisa dikerjakan oleh Jurkam Muda. Di antaranya, melalui media TV, media sosial, dan media streaming yang kini terus berkembang.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bahwa pelatihan Jurkam Muda ini turut diikuti 300 orang yang terdiri dari perwakilan partai pendukung Ganjar Pranowo.

Di mana, masing-masing partai mengirimkan 30 orang perwakilan serta ditambah dari unsur relawan pendukung.

"Masing-masing partai ada 30 orang, sama dan kemudian sisanya relawan, jadi fifty-fifty jumlah relawan dan partai karena ini satu paduan antara partai pengusung Ganjar dan juga para relawan," terang Hasto.

(Aziz Indra)