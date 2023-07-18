Direktur Keuangan Wara Wiri Budaya sekaligus Wara Wiri Feskraf 2023, Amelia Fitriani, Direktur Wara Wiri Budaya sekaligus Wara Wiri Feskraf 2023, Sastri Bakry, Kepala Bagian Integrasi BPSDM Kemendagri Achmad Dheni dan Gilang Ramadhan sebagai seniman yang ambil bagian sebagai bintang utama membawakan Orkestra Perkusi Wara Wiri saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (18/7/2023).

Ragam Budaya Indonesia merupakan warisan berharga yang mampu menjadi penggerak ekonomi kreatif.

Namun, transformasi digital serta kurangnya ruang pertemuan antara dunia bisnis dan pemerintahan dengan dunia seni budaya menjadi tantangan tersendiri bagi kemajuan ekonomi kreatif di Tanah Air.

Sebagai bentuk dukungan untuk kemajuan ekonomi kreatif, Wara-Wiri Budaya menghadirkan event Wara Wiri Feskraf atau Warna Rasa Budaya, Wisata Negeri, Festival Ekonomi Kreatif.

Wara Wiri Feskraf hadir sebagai ruang pertemuan yang hangat, sekaligus jembatan penghubung antara pelaku bisnis dan pemerintah dengan dunia seni budaya.

Launching Wara Wiri Feskraf yang bertema “Merajut Harmoni Kebhinekaan Indonesia Raya untuk Kesejahteraan” dilakukan di Studio BPSDM Kemendagri, Kalibata,

Wara Wiri Feskraf memiliki lima tujuan yang ingin dicapai. Pertama, melindungi, membina dan mengakui eksistensi budaya yang kreatif dan harmonis.

Kedua, mengembangkan dan mempromosikan ekonomi kreatif berbasis budaya, salah satu di antaranya adalah UMKM, dan ekonomi digital

Ketiga, membangun dan memfasilitasi kolaborasi pelaku ekonomi kreatif dengan para pihak terkait, mulai dari perusahaan swasta, BUMN, pemerintah dan para pihak terkait lainnya.

Keempat, meningkatkan kompetensi sosio kultural dan ekonomi kreatif untuk kesejahteraan. Kelima, menambah penyerapan tenaga kerja.

Wara Wiri Feskraf yang akan diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta pada 24-26 November 2023 akan memiliki delapan bentuk kegiatan. Yakni orkestrasi perkusi Wara-Wiri bersama Gilang Ramadhan, permainan KIM Wara-Wiri, pameran lini masa lukisan hingga AI, Festival Diplomasi Sahabat Indonesia, promosi wisata dan kuliner, launching dan bedah buku, lomba dan fashion show, dan konser kolaborasi seni junior.

Adapun target peserta pameran yakni seniman, budayawan, ilmuan, cendekiawan, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, media, pemerintah (KLD), embassy dan diplomat, serta generasi muda dan perempuan

Sementara, target dan audiens dalam Wara Wiri Feskraf adalah pelaku usaha (UMKM), pecinta dan penikmat seni budaya, mahasiswa/pelajar, pejabat negara, politisi dan diplomat asing, dan semua golongan masyarakat. Ekspektasi dari Wara Wiri Feskraf 20.000 per hari untuk akhir pekan.

(Heru Haryono)