Petugas berusaha mengevakuasi bangkai bagian kepala truk tronton yang tertabrak kereta api KA 112 Brantas di perlintasan kereta api JPL 6 KM 1+523 petak jalan Jerakah - Semarang Poncol, Madukoro Raya, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/7/2023). Petugas gabungan dari TNI, Polri, KAI, Pemadam Kebakaran Kota Semarang, dan relawan setempat berhasil mengevakuasi bangkai truk tronton yang tertabrak dan gerbong penumpang kereta api serta bagian lokomotif.

(ANTARA FOTO/Makna Zaezar/tom) (hru)

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)