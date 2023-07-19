...

Evakuasi Truk Tronton Tertabarak Kereta Api Brantas di Semarang

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 19 Juli 2023 10:01 WIB
Petugas dan relawan berusaha mengevakuasi bagian badan truk tronton yang tertabrak kereta.
Petugas berusaha mengevakuasi gerbong penumpang kereta api KA 112 Brantas.
Petugas berusaha mengevakuasi bangkai bagian kepala truk tronton yang tertabrak kereta api.
Petugas berusaha mengevakuasi bangkai bagian kepala truk tronton yang tertabrak kereta api KA 112 Brantas di perlintasan kereta api JPL 6 KM 1+523 petak jalan Jerakah - Semarang Poncol, Madukoro Raya, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/7/2023). Petugas gabungan dari TNI, Polri, KAI, Pemadam Kebakaran Kota Semarang, dan relawan setempat berhasil mengevakuasi bangkai truk tronton yang tertabrak dan gerbong penumpang kereta api serta bagian lokomotif.

 

(ANTARA FOTO/Makna Zaezar/tom) (hru)

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

