MNC Vision dan MNC Peduli Beri Bantuan untuk Masyarakat Dhuafa di Kedoya

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Rabu 19 Juli 2023 15:21 WIB
MNC Vision melalui program MNC Peduli telah diterima oleh RW 08 untuk memberikan donasi kepada yatim piatu dan kaum dhuafa.
Corporate Secretary PT MNC Vision Network Tbk Muharzi Hasril (kiri) saat melakukan penyerahan bantuan kepada Ketua RW 8 Green Garden Kedoya Utara Amdani(kedua kanan) didampingi Kadiv GA PT MNC Vision Network Tbk M. Ilyas (kanan) di Jakarta, Selasa (18/7/2023). 

 

Muharzi Hasril selaku Corporate Secertary, kegiatan dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat. Adapun bantuan yang diberikan berupa sembako serta sumbangan bahan bangunan.

 

MNC Vision melalui program MNC Peduli telah diterima oleh RW 08 untuk memberikan donasi kepada yatim piatu dan kaum dhuafa. Insya Allah membawa berkah dan bermanfaat.

