BRI Peduli Salurkan Bantuan Tanggap Bencana Banjir dan Longsor Padang

MPI, Jurnalis · Rabu 19 Juli 2023 15:32 WIB
Bencana banjir dan longsor melanda sejumlah daerah di Sumatera Barat pada Jumat (14/7). Akibatnya, sejumlah akses jalan terputus dan tertimbun longsor sehingga mengharuskan masyarakat terdampak harus mengungsi. 

 

Atas hal tersebut, BRI bergerak cepat memberikan bantuan tanggap darurat Peduli Bencana banjir dan longsor dengan memberikan bantuan bagi warga terdampak. Penyaluran bantuan berupa paket sembako dan sejumlah perlatan seperti selimut, tikar, handuk dan sajadah.

 

Muh. Harsono, CEO BRI Regional Office Padang mengungkapkan, penyaluran bantuan diberikan di beberapa wilayah antara lain warga Kecamatan Tanjung Raya, Kab. Agam yang merupakan salah satu dari tujuh (7) daerah  terkena dampak banjir dan longsor tersebut.

 

Dalam penyaluran bantuan, Insan BRILian (Pekerja BRI) juga saling bahu membahu untuk turun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan masyarakat yang terdampak lebih parah.

 

BRI akan terus bersinergi dengan Pemerintah setempat maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya untuk bahu membahu membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak gempa tersebut.

 

#BRIPeduli #TanggapDaruratBencana #CSRBRI #BanjirPadang

(MPI)

