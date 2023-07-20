...

10 Kontestan Swara Bintang Bersaing Masuk 8 Besar

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 20 Juli 2023 13:17 WIB
Kontes Swara Bintang memasuki babak 10 besar.
Penampilan Rafi (kiri) dan Ardian dalam babak duel bintang di Kontes Swara Bintang, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta, Rabu (19/7/2023) malam.


Kontes Swara Bintang memasuki babak 10 besar. Pada babak ini 10 kontestan bersaing untuk melaju ke babak 8 besar. 


Dua kontestan dipastikan tersingkir yaitu Riyani asal Bangka Belitung dan Rafi kontestas dari Yogyakarta. Dengan begitu, hanya tersisa 8 kontestan yang bertahan untuk masuk ke babak selanjutnya. Mereka adalah Putri (Bogor), Karin (Bekasi), Fifian (Banten), Dio (Malang), Lia (Yogyakarta), Faris (Surabaya), Ardian (Bekasi), dan Rahmat (Malang). 


(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Cari Berita Lain Di Sini