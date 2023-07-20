Penampilan Rafi (kiri) dan Ardian dalam babak duel bintang di Kontes Swara Bintang, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta, Rabu (19/7/2023) malam.
Kontes Swara Bintang memasuki babak 10 besar. Pada babak ini 10 kontestan bersaing untuk melaju ke babak 8 besar.
Dua kontestan dipastikan tersingkir yaitu Riyani asal Bangka Belitung dan Rafi kontestas dari Yogyakarta. Dengan begitu, hanya tersisa 8 kontestan yang bertahan untuk masuk ke babak selanjutnya. Mereka adalah Putri (Bogor), Karin (Bekasi), Fifian (Banten), Dio (Malang), Lia (Yogyakarta), Faris (Surabaya), Ardian (Bekasi), dan Rahmat (Malang).
(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)
(Aldhi Chandra Setiawan)