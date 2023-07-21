...

Jokowi Tinjau Revitalisasi Pasar Purwodadi Bengkulu Utara

Muhammad Izfaldi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 21 Juli 2023 13:07 WIB
Presiden Jokowi menyebutkan revitalisasi tersebut akan dimulai pada Agustus 2024.
Presiden Jokowi menyebutkan revitalisasi tersebut akan dimulai pada Agustus 2024.
A A A

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan), Gubernur Bengkulu Rohidi Mersyah (kedua kiri) dan Bupati Bengkulu Utara Mi'an (kedua kanan) melihat peta revitalisasi Pasar Puwodadi di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, Jumat (21/7/2023). Presiden Jokowi menyebutkan revitalisasi tersebut akan dimulai pada Agustus 2024 mendatang dengan tujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi baru yang merata di seluruh Nusantara.

 

(ANTARA FOTO/Muhammad Izfaldi/foc) (hru)

(Muhammad Izfaldi/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Melihat Lebih Dekat Interior Pesawat Airbus A400M, Alutsista Canggih TNI Angkatan Udara

Melihat Lebih Dekat Interior Pesawat Airbus A400M, Alutsista Canggih TNI Angkatan Udara

Presiden Prabowo Serahkan Pesawat Airbus A400M ke TNI Angkatan Udara

Presiden Prabowo Serahkan Pesawat Airbus A400M ke TNI Angkatan Udara

Kedatangan Pesawat Airbus A400M di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta

Kedatangan Pesawat Airbus A400M di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta

Pemprov DKI Gelar Job Fair Disabilitas 2025 di Taman Ismail Marzuki

Pemprov DKI Gelar Job Fair Disabilitas 2025 di Taman Ismail Marzuki

Wakil Kepala BPIP Buka Kegiatan GARUDA 2025: Pembinaan Generasi Muda Berkarakter Pancasila

Wakil Kepala BPIP Buka Kegiatan GARUDA 2025: Pembinaan Generasi Muda Berkarakter Pancasila

Cari Berita Lain Di Sini