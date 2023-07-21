...

Minyak Sawit Penyumbang Bea Cukai Terbanyak

Syifa Yulinnas/ Antara Foto, Jurnalis · Jum'at 21 Juli 2023 13:33 WIB
Karyawan memasukan Tanda Buah Segar TBS kelapa sawit kedalam mesin.
Karyawan memasukan Tanda Buah Segar TBS kelapa sawit kedalam mesin.
Karyawan memasukan Tanda Buah Segar (TBS) kelapa sawit kedalam mesin untuk pengolahan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di salah satu pabrik minyak kelapa sawit milik PT.Karya Tanah Subur (KTS) Desa Padang Sikabu, Kaway XVI, Aceh Barat, Aceh, Jumat (21/7/2023). Data kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Aceh menyatakan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) merupakan penyumbang terbanyak penerimaan kepabeanan dan cukai pada semester pertama 2023 yang mencapai Rp34,79 miliar di provinsi ujung barat Indonesia. 

 

(ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc) (hru)

(Syifa Yulinnas/ Antara Foto)

