LRT Jabodebek Segera Beroperasi, Berikut Harga Tiketnya

Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 21 Juli 2023 15:25 WIB
Foto udara Kereta LRT melintas dari depo menuju Stasiun Jati Mulya, Bekasi.
Foto udara Kereta LRT melintas dari depo menuju Stasiun Jati Mulya, Bekasi.
Foto udara Kereta LRT melintas dari depo menuju Stasiun Jati Mulya, Bekasi.
Foto udara Kereta LRT (Light Rail Transit) melintas dari depo menuju Stasiun Jati Mulya, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (21/7/2023). Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 67 tahun 2023 tentang tarif angkutan orang dengan Kereta Api Ringan terintegtasi di wilayah Jabodebek (Jakarta Bogor Depok Bekasi) yaitu Rp 5.000 untuk 1 kilometer pertama dan selanjutnya masyarakat dikenakan Rp 700 setiap kilometer berikutnya. 

 

(ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/YU)

(Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO)

