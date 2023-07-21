Warga menyaksikan kontes kreasi bawang merah saat pembukaan Festival Bawang Merah Brebes di Islamic Center Brebes, Jawa Tengah, Jumat (21/7/2023). Festival diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal kerjasama Pemerintah Kabupaten Brebes dengan menampilkan bazar gerakan bawang murah, bawang merah expo dan kontes bawang merah tersebut untuk mendukung gerakan nasional pengendalian inflasi pangan serta menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bawang merah nasional.

(ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah/foc) (hru)

(Oky Lukmansyah/ANTARA FOTO)