Grup band Ungu saat menghibur penonton dalam acara GTV Love Music: Hepi Bareng Ungu di Studio RCTI+, Jakarta Barat, Kamis (20/7/2023).GTV menghadirkan konser musik GTV Love Music: Hepi Bareng Ungu. Konser musik istimewa ini digelar untuk bernostalgia dengan lagu-lagu cinta populer milik band asal Jakarta tersebut.

Penampilan Ungu ini turut mengobati kerinduan para penonton dan Qliquers, para penggemar berat band tersebut. Sejumlah lagu sukses dibawakan oleh Pasha, Enda, Oncy, dan Maki di atas panggung sekaligus mengajak penonton bernostalgia.

Ungu membuka penampilan mereka dengan menyanyikan lagu Bayang Semu. Lagu ini sukses mengajak para penonton untuk bernyanyi bersama dan melepas kerinduan mereka.

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

