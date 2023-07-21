...

Band Ungu Hibur Penonton GTV Love Music

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 21 Juli 2023 16:35 WIB
Band Ungu saat menghibur penonton dalam acara GTV Love Music
Band Ungu saat menghibur penonton dalam acara GTV Love Music
Band Ungu saat menghibur penonton dalam acara GTV Love Music
Band Ungu saat menghibur penonton dalam acara GTV Love Music
Band Ungu saat menghibur penonton dalam acara GTV Love Music
A A A

Grup band Ungu saat menghibur penonton dalam acara GTV Love Music: Hepi Bareng Ungu di Studio RCTI+, Jakarta Barat, Kamis (20/7/2023).GTV menghadirkan konser musik GTV Love Music: Hepi Bareng Ungu. Konser musik istimewa ini digelar untuk  bernostalgia dengan lagu-lagu cinta populer milik band asal Jakarta tersebut.

 

Penampilan Ungu ini turut mengobati kerinduan para penonton dan Qliquers, para penggemar berat band tersebut. Sejumlah lagu sukses dibawakan oleh Pasha, Enda, Oncy, dan Maki di atas panggung sekaligus mengajak penonton bernostalgia.

 

Ungu membuka penampilan mereka dengan menyanyikan lagu Bayang Semu. Lagu ini sukses mengajak para penonton untuk bernyanyi bersama dan melepas kerinduan mereka.

 

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

Perindo Tegaskan Politik sebagai Pengabdian, Bukan Kekuasaan

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

KSSK Pastikan Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2025 Tetap Terjaga

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Kepala BGN Dadan Hindayana Hadiri dan Jadi Pembicara di Bimteknas PKS

Melihat Lebih Dekat Interior Pesawat Airbus A400M, Alutsista Canggih TNI Angkatan Udara

Melihat Lebih Dekat Interior Pesawat Airbus A400M, Alutsista Canggih TNI Angkatan Udara

Presiden Prabowo Serahkan Pesawat Airbus A400M ke TNI Angkatan Udara

Presiden Prabowo Serahkan Pesawat Airbus A400M ke TNI Angkatan Udara

Kedatangan Pesawat Airbus A400M di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta

Kedatangan Pesawat Airbus A400M di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta

Pemprov DKI Gelar Job Fair Disabilitas 2025 di Taman Ismail Marzuki

Pemprov DKI Gelar Job Fair Disabilitas 2025 di Taman Ismail Marzuki

Wakil Kepala BPIP Buka Kegiatan GARUDA 2025: Pembinaan Generasi Muda Berkarakter Pancasila

Wakil Kepala BPIP Buka Kegiatan GARUDA 2025: Pembinaan Generasi Muda Berkarakter Pancasila

Cari Berita Lain Di Sini