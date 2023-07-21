Grup musik Kahitna saat tampil menghibur penonton dalam acara We The Fest 2023 hari pertama di Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2023). Kahitna ajak para penonton We The Fest (WTF) 2023, nyanyi bareng dengan lagu-lagu cinta khas Kahita.

Single-single hits Kahitna seperti, Soulmate, Cerita Cinta, dan juga Cantik membuat para penonton WTF 2023 sing a long. Di tengah penampilannya, vokalis Kahitna sedikit menyapa para penontonnya dan mengucapkan terima kasih atas antusiasnya setia menunggu Kahitna di panggung WTF 2023.



(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)