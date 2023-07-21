...

Kahitna Ajak Penonton We The Fest Karaoke Bareng

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 21 Juli 2023 22:44 WIB
Kahitna saat tampil menghibur penonton dalam acara We The Fest 2023.
Grup musik Kahitna saat tampil menghibur penonton dalam acara We The Fest 2023 hari pertama di Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2023). Kahitna ajak para penonton We The Fest (WTF) 2023, nyanyi bareng dengan lagu-lagu cinta khas Kahita.

 

Single-single hits Kahitna seperti, Soulmate, Cerita Cinta, dan juga Cantik membuat para penonton WTF 2023 sing a long. Di tengah penampilannya, vokalis Kahitna sedikit menyapa para penontonnya dan mengucapkan terima kasih atas antusiasnya setia menunggu Kahitna di panggung WTF 2023.


(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

