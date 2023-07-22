Putra Sulung Presiden Joko Widodo yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mulai melaksanakan tugasnya sebagai juru kampanye capres PDIP, Ganjar Pranowo.

Hari ini, Gibran ikut mendampingi Ganjar blusukan ke sejumlah tempat di Bogor.

Mengenakan celana pendek dan kaos oblong, Ganjar tiba di Bogor sekira pukul 06.00 WIB.

Ia kemudian ikut mendampingi Ganjar lari pagi bersama ribuan warga dan blusukan ke Pasar Citereup, Bogor.

"Iya ini ikut lari pagi saja (mendampingi Pak Ganjar) sambil menyapa warga," ucapnya saat ditanya awak media.

Ketika ditanya tentang keseriusannya menjadi jurkam Ganjar, Gibran mengaku siap. Hanya saja, ia masih menunggu arahan selanjutnya.

"Ya siap, nunggu arahan dari partai saja. Sekarang kan belum kampanye, jadi santai saja," kata suami Selvy Ananda itu.

Meski begitu, Gibran cukup terkesan pada Ganjar saat mendampinginya blusukan. Selain antusias masyarakat yang luar biasa padanya, Ganjar juga telaten mendengarkan problem masyarakat.

"Saya lihat Pak Ganjar sangat intens mendengarkan keluhan masyarakat. Tadi menanyakan harga-harga, ada harga ayam, harga komoditas ada beberapa harga yang ditanyakan," jelasnya.

Saat ditanya apakah ke depan akan tetap mendampingi Ganjar, Gibran mengatakan masih menunggu arahan.

"Nanti tunggu arahan," pungkasnya.

Sementara itu, Ganjar mengatakan senang didampingi putra sulung Presiden Jokowi itu. Gibran lanjut dia akan sering mendampinginya berkeliling ke sejumlah daerah di Indonesia.

"Yang spesial hari ini, saya disampingi mas Gibran. Nanti saya mau lebih banyak jalan-jalan sama mas Gibran di banyak tempat," kata Ganjar.

Seperti diberitakan sebelumnya, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka ditunjuk sebagai salah satu juru kampanye capres 2024 dari PDIP yang juga didukung Partai Perindo.Gibran diharapkan mampu menggaet suara kalangan muda untuk menjadikan Gubernur Jawa Tengah itu menjadi presiden.

