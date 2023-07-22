...

Posko Sahabat Ganjar Sudah Terbentuk di 34 Provinsi Siap Menangkan Ganjar pranowo

MPI, Jurnalis · Sabtu 22 Juli 2023 18:14 WIB
Peresmian Sahabat Ganjar melalui virtual.
Ketua Umum Sahabat Ganjar Gus Nahib.
Sahabat Ganjar secara resmi menggelar peresmian Posko di 34 Provinsi.
Momentum penting dalam persiapan pemenangan Pemilu mendatang, Sahabat Ganjar secara resmi menggelar peresmian Posko 34 Provinsi Sahabat Ganjar pada hari Sabtu (22/7/2023).Acara yang berlangsung di posko pemenangan DPP Sahabat Ganjar di Kota Jakarta Selatan ini,dihadiri oleh perwakilan DPW dan DPC Sahabat Ganjar dari seluruh Indonesia melalui aplikasi zoom meeting.

Mengusung tajuk “Berkumpul, Berpikir, dan Bergerak” bahwa seluruh unsur relawan Sahabat Ganjar berkumpul untuk menciptakan strategi yang matang dan menjadi basis yang kuat untuk mensosialisasikan Ganjar Pranowo di masyarakat. Posko 34 Provinsi Sahabat Ganjar menjadi sarana penting bagi relawan dan simpatisan untuk mengkoordinasikan upaya pemenangan di seluruh wilayah Indonesia.

Ketua Umum Sahabat Ganjar, Gus Nahib, memberikan sambutan yang penuh semangat. Beliau menyampaikan apresiasinya kepada semua perwakilan DPW dan DPC yang hadir secara virtual melalui zoom meeting. Gus Nahib menekankan pentingnya solidaritas dan kerja sama dalam meraih kemenangan di Pilpres 2024.

"Peresmian Posko 34 Provinsi ini adalah langkah besar dalam membangun kekuatan bersama untuk merealisasikan visi dan misi untuk menghantarkan bapak Haji Ganjar Pranowo menjadi Presiden Indonesia. Mari kita tetap bersatu, bergerak bersama, dan berkomitmen untuk mewujudkan perubahan positif bagi Indonesia," ungkap Gus Nahib dalam sambutannya.

(MPI)

