Bakal calon presiden (Bacapres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo (tengah) didampingi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kiri) dan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono (kanan) saat menghadiri konsolidasi lintas partai politik pendukung di GOR Laga Tangkas, Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/7/2023). Konsolidasi tersebut dihadiri sejumlah relawan partai PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura dan Perindo.

(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/Spt) (hru)

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)