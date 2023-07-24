...

Band The 1975 Bermasalah, Sheila On 7 Guncang Hari Terakhir We The Fest

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 24 Juli 2023 06:10 WIB
Band Sheila on 7 tampil menggguncang hari terakhir We The Fest.
Grup band Sheila On 7 saat tampil di hari terakhir We The Fest 2023, GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta, Minggu (23/7/2023).

 

Kehadiran Duta dkk malam ini tentu menjadi kejutan spesial bagi para penonton We The Fest. Pasalnya, Sheila On 7 baru diumumkan akan menjadi penampil di We The Fest beberapa jam yang lalu, usai insiden batal tampilnya The 1975 sebagai headliner di We The Fest.

 

Mengawali penampilan lewat lagu Kita dan Betapa, Duta langsung tampil begitu enerjik dan menyapa para penonton We The Fest 2023.

 

Seperti yang diketahui, The 1975 diboikot di Malaysia usai tampil di acara musik Good Vibes yang digelar pada 22-23 Juli 2023. Hal ini lantaran sang vokalis, Matty Healy melakukan aksi nekat dengan berciuman sesama jenis dengan sang bassist, Ross MacDonald di atas panggung sehingga berbuntut pula pada keputusan membatalkan konsernya di We The Fest 2023.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

