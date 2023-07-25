Sahabat Ganjar telah merilis hasil survei politik dan elektabilitas Ganjar Pranowo yang berlangsung di DPP Sahabat Ganjar, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pada Senin (24/72023). Dewan Penasihat Sahabat Ganjar, Fahlesa Munabari, menjadi moderator sekaligus memaparkan hasil survei yang dilakukan oleh Litbang Sahabat Ganjar.

Fahlesa mengatakan bahwa acara ini digelar sebagai media bertukar pikiran dari Sahabat Ganjar dengan pengamat politik maupun para akademisi ilmu politik dalam mengamati elektabilitas Ganjar Pranowo tetap unggul.

“kita memiliki tren elektabilitas pak Ganjar dari berbagai segmen, sehingga diskusi ini untuk bertukar pikiran dengan pengamat politik kita bisa bersama-sama menilai elektabilitas pak Ganjar tetap unggul,” ucap Fahlesa.

Sahabat Ganjar juga mengundang pengamat politik, Ujang Komarudin yang memberikan pandangannya terhadap data-data statistik tersebut. Menurutnya bahwa data yang dilakukan statistik oleh Sahabat Ganjar tersebut relatif sama dengan hasil yang dilakukan oleh lembaga survei lainnya, sehingga validasi dari data tersebut cukup objektif.

“saya setuju dengan statistik yang dipaparkan tadi, data-datanya mirip dengan lembaga-lembaga survei lainnya, jadi survei ini cukup objektif,” imbuh Ujang.

Selain itu, Ujang juga menambahkan bahwa dalam survei politik itu memiliki 3 hal yang perlu diperhatikan oleh Sahabat Ganjar supaya bisa meningkatkan data statistik yang masih memiliki kekurangan.

“jadi modal capres itu popularitas, dari kesukaan masyarakat, dan elektabilitas, Dalam survei itu ada 3 hal, dia bisa naik, bisa stag, bisa turun, nah potensi pak Ganjar untuk bisa naik itu tinggi karena angka 8,1,” ucap Ujang.

Dalam beberapa segmen, Ganjar Pranowo masih memerlukan usaha dari banyak elemen untuk meningkatkan angka statistik tersebut.

“ini kalo di borong dengan kerja partai, kerja relawan, dan kerja individu itu ya maka bisa menaikan popularitas dari bapak Ganjar tersebut,” tambah Ujang.

Acara ini juga dihadiri oleh beberapa peserta yang terdiri dari jurnalis, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat umum. Vira Alverina, merupakan salah satu aktivis media yang sempat melontarkan pertanyaan kepada narasumber.

“tadi saya bertanya cara membedakan lembaga survei yang kredibel dan valid, sehingga dari diskusi ini bisa menjawab keresahan anak-anak muda dan yakin dengan hasil survei yang objektif, transparan, dan tidak melebih-lebihkan,” ucap Vira.

(MPI)