Direktur Utama PT. Blue Bird Tbk Adrianto (Andre) Djokosoetono mengecek langsung armada taksi yang sedang dalam perawatan di Gedung Operasional Blue Bird di Jakarta, Senin (25/7/2023).

Dengan perkembangan yang mendorong terciptanya beragam pilihan mobilitas, PT Blue Bird Tbk mengajak masyarakat kembali pahami faktor pendukung terciptanya standar kenyamanan dalam perjalanan melalui kampanye “Standar Nyaman Indonesia” (SNI). Kampanye ini hadir dari filosofi layanan Bluebird yaitu Aman, Nyaman, Mudah dan Personalised (ANDAL).

Sebagai perusahaan penyedia layanan mobilitas terdepan di Indonesia, Bluebird berkomitmen untuk memberikan standar layanan terbaik bagi pelanggannya melalui tiga pilar utama, yaitu armada yang terstandarisasi, pengemudi yang profesional, dan kemudahan layanan mobilitas bagi pelanggan melalui sistem yang terintegrasi.