Karin Novilda atau Awkarin saat menjadi muse yang melenggang dalam acara Jakarta Fashion and Food Festival (JF3) 2023 di Jakarta, Senin (24/7/2023).



Karin Novilda atau dikenal dengan Awkarin, tampil berbeda sebagai salah satu model di ajang Jakarta Food & Fashion Festival (JF3).



Tampil sebagai salah satu muse untuk rancangan pakaian Bubah Alfian & Revashion dengan bertajuk "INTRIGUE", Awkarin terlihat memakai kostum 'bunga' dengan gaun berwarna pink.



(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)