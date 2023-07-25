Karin Novilda atau Awkarin saat menjadi muse yang melenggang dalam acara Jakarta Fashion and Food Festival (JF3) 2023 di Jakarta, Senin (24/7/2023).
Karin Novilda atau dikenal dengan Awkarin, tampil berbeda sebagai salah satu model di ajang Jakarta Food & Fashion Festival (JF3).
Tampil sebagai salah satu muse untuk rancangan pakaian Bubah Alfian & Revashion dengan bertajuk "INTRIGUE", Awkarin terlihat memakai kostum 'bunga' dengan gaun berwarna pink.
(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)
(Aldhi Chandra Setiawan)