Jalani Sidang Terkait Konten Makan Kulit Babi, Selebgram Lina Mukherjee Menangis

Nova Wahyudi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 25 Juli 2023 15:00 WIB
Lina Lutfiawati bersiap menjalani sidang perdana.
Lina Lutfiawati bersiap menjalani sidang perdana.
Tersangka kasus penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang (UU) ITE Lina Lutfiawati bersiap menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Palembang Kelas IA Khusus di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (25/7/2023).

 

Sidang tersebut beragendakan pembacaan dakwaan dan keterangan saksi terkait kasus penistaan agama dan pelanggaran Undang-Undang (UU) ITE melalui konten makan kulit babi yang dilakukan oleh selebgram Lina Lutfiawati (Lina Mukherjee). 

 

(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/tom)

(Nova Wahyudi/ANTARA FOTO)

