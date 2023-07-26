...

Penyelundupan Kokain di Dalam Kertas Sertifikat

Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 26 Juli 2023 08:03 WIB
Kokain yang diselundupkan dengan metode penyerapan pada lembaran kertas sertifikat.
Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo (kanan) beserta jajaran menunjukan barang bukti narkoba jenis kokain yang diselundupkan dengan metode penyerapan pada lembaran kertas sertifikat saat konferensi pers di Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (25/7/2023). 

Bea Cukai Bandara Soetta bekerja sama dengan Bareskrim Polri berhasil melakukan penegahan 493 gram kokain dari Spanyol dan menangkap seorang tersangka berinisial Ink di Bali dengan modus menyembunyikan narkoba itu pada barang lain (false concealment). 

 

(ANTARA FOTO Muhammad Iqbal/nym) (hru)

(Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO)

