Direktur PT MNC Sky Vision Tbk, Budiman Hartanu (kiri) memberikan bantuan secara simbolik kepada Ketua Yayasan Sahabat Valencia Peduli Rumah Harapan Indonesia oleh Valencia Mieke Randa di Yayasan Rumah Harapan Indonesia (RHI) di Jalan Tebet Timur II B No 1 Jakarta Selatan, Selasa (25/7/2023).

MNC Sky Vision dan MNC Peduli juga memberikan santunan berupa sembako dan kebutuhan kebersihan bagi yayasan tersebut.

Direktur PT MNC Sky Vision Tbk, Budiman Hartanu menjelaskan kegiatan santunan ini sebagai bentuk kepedulian sosial dari MNC Sky Vision dan MNC Peduli. Ia mengungkapkan dipilihnya Yayasan Rumah Harapan Indonesia ini sebagai bentuk berbagi kepada anak-anak yang membutuhkan.

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

(Arif Julianto/okezone)