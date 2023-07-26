...

Kunjungi Kintamani, Angela Tanoesoedibjo Pacu Penguatan Lingkungan dalam Pariwisata Bali

Dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jurnalis · Rabu 26 Juli 2023 17:58 WIB
Angela Tanoesoedibjo mendorong penguatan keberlangsungan lingkungan di kawasan Kintamani.
Angela Tanoesoedibjo mendorong penguatan keberlangsungan lingkungan di kawasan Kintamani.
Angela Tanoesoedibjo mendorong penguatan keberlangsungan lingkungan di kawasan Kintamani.
Angela Tanoesoedibjo mendorong penguatan keberlangsungan lingkungan di kawasan Kintamani.
A A A

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Wakabaparekraf) Angela Tanoesoedibjo mendorong penguatan keberlangsungan lingkungan dalam mengembangkan sektor pariwisata di kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali.

 

Dalam diskusi pengembangan pariwisata di Kintamani di Toya Devasya Resort, Selasa (25/7/2023), Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Ekonomi Digital & Kreatif ini, mengatakan Kemenparekraf berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Sehingga, Angela pun mendorong agar para stakeholder terkait berkolaborasi dengan Kemenparekraf untuk meningkatkan keberlanjutan lingkungan di Kintamani.

 

"Kita melihat ini ada potensi pengembangan pariwisata Bali dan ini adalah momentum yang pas, wisatawan sudah mulai pulih. Jadi kita ingin menunjukkan pariwisata di Indonesia, terutama di Bali ini semakin bisa memberikan kenyamanan terutama dari sisi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability)," kata Wamenparekraf Angela yang merupakan anggota Kabinet Indonesia Maju ini.

 

Salah satu upaya yang ditempuh Kemenparekraf untuk meningkatkan dan menciptakan pariwisata berkelanjutan adalah dengan berkolaborasi bersama aksi corporate social responsibility (CSR) yang dilakukan berbagai perusahaan di Indonesia. 

 

"Kami juga banyak bekerja sama dengan sektor swasta termasuk dalam waste management. Tentunya ini dapat kita dorong untuk lebih berperan di Kintamani," katanya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menparekraf Bidang Manajemen Krisis Fadjar Hutomo menambahkan Kemenparekraf menjunjung tinggi semangat inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Sehingga, pemanfaatan CSR ini dinilai tepat untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Kintamani.

 

"Jadi kami mendorong pemanfaatan CSR sebagai bentuk kolaborasi. Di kita itu ada semangat kolaborasi, inovasi, dan adaptasi, memang tiga hal ini harus kita lakukan," kata Fadjar.

 

Dalam diskusi ini Wamenparekraf Angela didampingi Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf/Baparekraf, Oneng Setya Harini; Direktur Pengembangan Destinasi Regional I Kemenparekraf/Baparekraf, S. Utari Widyastuti; dan Direktur Manajemen Investasi Kemenparekraf/Baparekraf, Zulkifli Harahap. Diskusi ini juga dihadiri oleh perwakilan stakeholder pariwisata dan Pemerintah Kabupaten Bangli.

(Dokumentasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Gerbang SMA 72 Dijaga Ketat Gegana Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Suasana Olah TKP di Musala SMAN 72 Jakarta Pasca Ledakan

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online

Cari Berita Lain Di Sini