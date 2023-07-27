...

Tradisi Berbagi Bubur Asyura Peninggalan Sunan Kudus

Yusuf Nugroho/Antara Foto, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2023 17:44 WIB
Warga berjalan membawa bubur Asyura untuk dibagikan ke warga.
Warga berjalan membawa bubur Asyura untuk dibagikan ke warga sekitar di kompleks Masjid Menara Kudus, Desa Kauman, Kudus, Jawa Tengah, Kamis (27/7/2023). 

 

Tradisi ajaran peninggalan Sunan Kudus dengan membagikan sebanyak 1.050 porsi bubur yang berbahan delapan bahan pokok yakni beras, jagung, kedelai, ketela, kacang tolo, pisang dan kacang hijau serta kacang tanah pada bulan Syura yang bertepatan 9 Muharam itu untuk mengajarkan sikap saling berbagi kepada sesama. 

 

(ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/aww) (hru)

(Yusuf Nugroho/Antara Foto)

