...

Festival Ekonomi Sirkular 2023 di Taman Menteng

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Kamis 27 Juli 2023 18:58 WIB
Pengunjung melihat produk daur ulang dalam Festival Ekonomi Sirkular.
Pengunjung melihat produk daur ulang dalam Festival Ekonomi Sirkular.
Pengunjung melihat produk daur ulang dalam Festival Ekonomi Sirkular.
Pengunjung melihat produk daur ulang dalam Festival Ekonomi Sirkular.
Pengunjung memperlihatkan produk daur ulang dalam Festival Ekonomi Sirkular.
A A A

Pengunjung melihat produk daur ulang dalam Festival Ekonomi Sirkular 2023 di Taman Menteng, Jakarta, Rabu (26/7/2023). Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta gelar Festival Ekonomi Sirkular 2023 dengan tujuan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam ekonomi sirkular. 

 

Ekonomi sirkular merupakan pendekatan yang bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya selama mungkin.Dalam konteks pengelolaan sampah, praktik sirkular ekonomi bisa diwujudkan melalui praktik pengurangan sampah, desain ulang, penggunaan kembali dan daur ulang.

 

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

MNC Peduli dan MNC University Dorong PMR Jadi Pelopor Konten Positif di Ruang Digital

MNC Peduli dan MNC University Dorong PMR Jadi Pelopor Konten Positif di Ruang Digital

Semangat Baru Fashion Urban Hadir Lewat Desain Modern yang Berkarakter

Semangat Baru Fashion Urban Hadir Lewat Desain Modern yang Berkarakter

Wamen LHK Diaz Hendropriyono Ajak Masyarakat Bergerak Bersama di Langkah Membumi Ecoground 2025

Wamen LHK Diaz Hendropriyono Ajak Masyarakat Bergerak Bersama di Langkah Membumi Ecoground 2025

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Bupati Ponorogo dan Enam Orang Lainnya Jalani Pemeriksaan Usai OTT KPK

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan di RS Islam Cempaka Putih

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Suasana IGD RS Islam Cempaka Putih, Korban Ledakan SMAN 72 Jalani Perawatan Intensif

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, Habiburokhman, dan Raffi Ahmad Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 di RS Islam Cempaka Putih

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Gubernur DKI Pramono Anung Tinjau Lokasi Ledakan di SMAN 72 Jakarta

Cari Berita Lain Di Sini