Pengunjung melihat produk daur ulang dalam Festival Ekonomi Sirkular 2023 di Taman Menteng, Jakarta, Rabu (26/7/2023). Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta gelar Festival Ekonomi Sirkular 2023 dengan tujuan mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam ekonomi sirkular.

Ekonomi sirkular merupakan pendekatan yang bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya selama mungkin.Dalam konteks pengelolaan sampah, praktik sirkular ekonomi bisa diwujudkan melalui praktik pengurangan sampah, desain ulang, penggunaan kembali dan daur ulang.

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

(Arif Julianto/okezone)