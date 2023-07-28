...

Panen Pupuk Bio Konversi dan Maggot, MNC Peduli Salurkan ke Komunitas Anak Jalanan di Bekasi

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 28 Juli 2023 17:49 WIB
MNC Peduli menyerahkan bantuan pakan ikan dan pupuk hasil dari bio-konversi untuk Yayasan KDM.
MNC Peduli menyerahkan bantuan pakan ikan dan pupuk hasil dari bio-konversi untuk Yayasan KDM di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (28/7/2023).

 

Sebagai upaya dalam mengurangi volume sampah berakhir ke tempat pembuangan akhir (TPA), MNC Peduli melakukan program bio-konversi di Kawasan MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta. Melalui program ini, dalam periode 3 bulan MNC Peduli telah berhasil mengolah 1,5 ton sampah organik dan mengurangi 3,9 ton CO2. 

 

Limbah organik tersebut diolah menggunakan maggot untuk diproduksi menjadi pupuk dan pakan ikan. Hasil produk tersebut selain digunakan kembali untuk kebutuhan di Kawasan MNC Center, namun juga diberikan kepada Yayasan KDM di Bekasi.

 

Pakan ikan dan pupuk hasil dari bio-konversi MNC Peduli ini diserahkan di Yayasan KDM pada Jumat (28/7).

 

Produk tersebut digunakan untuk budidaya ubi jalar dan lele. Yayasan KDM ini sendiri merupakan yayasan yang menaungi anak-anak jalanan dan tunawisma yang berada di Jatisampurna, Kota Bekasi.  

 

Pada hari yang sama, Yayasan KDM juga melangsungkan ribuan panen lele. Budidaya ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian anak asuh yayasan KDM kedepannya.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

