Ketua DPP Bidang Hukum RPA Partai Perindo sekaligus pengacara korban, Amriadi Pasaribu (kiri), Ketua Bidang Data dan Informasi DPP RPA Perindo, Kenzo Farel (tengah) dan Korban NY (kanan) saat memberikan Konprensi Pers di kantor RPA Perindo lantai 2 Gedung High end Kebon Sirih Jakarta,Jumat, (28/7/2023). Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo mendesak Kepolisian Polda Metro Jaya untuk mengamankan satu dari tiga pelaku kasus pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan SPG Showroom mobil di Cibubur.

Ketua DPP Bidang Hukum sekaligus pengacara korban berinisial NY (28), Amriadi Pasaribu, menyebut pelaku yang masih bebas itu berinisal R alias Rian.

R diduga berperan sebagai calon pembeli mobil di tempat NY bekerja. Tak hanya itu, R juga terindikasi turut membantu pelaku RZ dan J dalam memuluskan kejahatannya.

(Arif Julianto/okezone)