Prabowo dan Ganjar Bertemu Sama-Sama Pakai Kemeja Kotak-Kotak

Reno Esnir/ANTARA FOTO, Jurnalis · Sabtu 29 Juli 2023 20:11 WIB
Prabowo Subianto berjabat tangan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (kanan) usai menjadi pembicara Ngobrol Publik pada acara Belajaraya 2023 di Pos Bloc, Jakarta, Sabtu (29/7/2023). Terlihat keduanya memakai kemeja kotak-kotak.

Festival Belajaraya 2023 yang melibatkan pegiat pendidikan, musisi, organisasi masyarakat, pemimpin daerah hingga pejabat pemerintah tersebut bertujuan untuk mengatasi berbagai isu antara lain kesenjangan akses dan ketertinggalan pendidikan.

 

