...

Pantai Batu Balubang Maluku Utara Punya Potensi Wisata yang Tinggi

Andri Saputra/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 30 Juli 2023 19:03 WIB
Dua orang anak mengumpulkan batu pantai di sekitar Pantai Batu Balubang.
Seorang pengunjung mengabadikan keindahan Pantai Batu Balubang.
A A A

Dua orang anak mengumpulkan batu pantai di sekitar Pantai Batu Balubang dilihat dari atas tebing di Kelurahan Tomajiko, Pulau Hiri, Maluku Utara, Minggu (30/7/2023). 

 

Pantai batu lubang atau disembut masyarakat setempat batu balubang memiliki potensi wisata karena memiliki pemandangan lautan yang jernih maupun snorkeling, namun saat ini belum dikembangkan secara maksimal oleh Pemerintah daerah sehingga jarang dikunjungi wisatawan dan perlu dikembangkan agar mendongkrak perekonomian masyarakat di Pulau Hiri. 

 

(ANTARA FOTO/Andri Saputra/nz) (hru)

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Pohon Tumbang Timpa Taksi di Jalan Wahidin Raya, Tidak Ada Korban Jiwa

Pohon Tumbang Timpa Taksi di Jalan Wahidin Raya, Tidak Ada Korban Jiwa

Inovasi Teknologi, Hackathon 2025 Apresiasi Kreativitas dan Talenta Digital Generasi Muda

Inovasi Teknologi, Hackathon 2025 Apresiasi Kreativitas dan Talenta Digital Generasi Muda

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

Cari Berita Lain Di Sini