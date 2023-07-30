Dua orang anak mengumpulkan batu pantai di sekitar Pantai Batu Balubang dilihat dari atas tebing di Kelurahan Tomajiko, Pulau Hiri, Maluku Utara, Minggu (30/7/2023).

Pantai batu lubang atau disembut masyarakat setempat batu balubang memiliki potensi wisata karena memiliki pemandangan lautan yang jernih maupun snorkeling, namun saat ini belum dikembangkan secara maksimal oleh Pemerintah daerah sehingga jarang dikunjungi wisatawan dan perlu dikembangkan agar mendongkrak perekonomian masyarakat di Pulau Hiri.

(ANTARA FOTO/Andri Saputra/nz) (hru)

(Andri Saputra/ANTARA FOTO)