FIFA Tinjau Kesiapan Stadion Si Jalak Harupat untuk Piala Dunia U-17

Novrian Arbi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Minggu 30 Juli 2023 19:58 WIB
Perwakilan FIFA melakukan peninjauan dan pengecekan kesiapan di Stadion Si Jalak Harupat.
Suasana saat perwakilan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) melakukan peninjauan dan pengecekan kesiapan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (30/7/2023). 

Delegasi FIFA tersebut melakukan peninjauan dengan didampingi perwakilan PSSI, Kementerian PUPR dan pengelola di sejumlah stadion utama hingga stadion latihan di kawasan Bandung Raya untuk memastikan kesiapan dan kelayakan fasilitas penyelenggaraan piala dunia sepak bola U-17. 

 

(ANTARA FOTO/Novrian Arbi/nz) (hru)

(Novrian Arbi/ANTARA FOTO)

