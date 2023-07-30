Suasana saat perwakilan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) melakukan peninjauan dan pengecekan kesiapan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu (30/7/2023).

Delegasi FIFA tersebut melakukan peninjauan dengan didampingi perwakilan PSSI, Kementerian PUPR dan pengelola di sejumlah stadion utama hingga stadion latihan di kawasan Bandung Raya untuk memastikan kesiapan dan kelayakan fasilitas penyelenggaraan piala dunia sepak bola U-17. (ANTARA FOTO/Novrian Arbi/nz) (hru)

(Novrian Arbi/ANTARA FOTO)