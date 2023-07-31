Sahabat Ganjar memberikan bantuan kepada para korban kebakaran di Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin (31/7/2023). Kebakaran yang terjadi pada Minggu 30 Juli 2023 ini menghanguskan 400 rumah di kawasan padat penduduk tersebut.

Ketua DPW Sahabat Ganjar DKI Jakarta, Imron Rosyidi mengungkapkan rasa belasungkawanya kepada para korban kebakaran. "Kami turut berduka cita atas bencana kebakaran yang berlangsung kali ini. Kami dari Sahabat Ganjar berharap para korban yang terdampak bisa tegar untuk menghadapi bencana yang terjadi kali ini," ungkap Imron.

Untuk membantu para korban kebakaran tersebut, relawan Ganjar yang mendistribusikan berbagai macam kebutuhan pokok untuk membantu masyarakat di pengungsian Jalan Kapuk Utara II Nomor 9, RT 1/RW 3, Kapuk Muara, Penjaringan.

Adapun kebutuhan tersebut meliputi Susu Anak, Pampers, Minyak, Beras, Telur, Mie Instan, Air Mineral, Obat-Obatan, Kebutuhan untuk Mandi, dan kebutuhan lainnya. Imron berharap dengan bantuan yang diberikan oleh Sahabat Ganjar bisa meringankan dan memenuhi kebutuhan para korban selama di pengungsian.

Selain memberikan bantuan kebutuhan untuk di posko, Sahabat Ganjar juga memberikan trauma healing kepada masyarakat.

