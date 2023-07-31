...

Sahabat Ganjar Berikan Bantuan kepada Korban Kebakaran di Kapuk Muara

MPI, Jurnalis · Senin 31 Juli 2023 19:38 WIB
Sahabat Ganjar memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kapuk Mura.
Sahabat Ganjar memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kapuk Mura.
Sahabat Ganjar memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kapuk Mura.
A A A

Sahabat Ganjar memberikan bantuan kepada para korban kebakaran di Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara pada Senin (31/7/2023). Kebakaran yang terjadi pada Minggu 30 Juli 2023 ini menghanguskan 400 rumah di kawasan padat penduduk tersebut. 

 

Ketua DPW Sahabat Ganjar DKI Jakarta, Imron Rosyidi mengungkapkan rasa belasungkawanya kepada para korban kebakaran. "Kami turut berduka cita atas bencana kebakaran yang berlangsung kali ini. Kami dari Sahabat Ganjar berharap para korban yang terdampak bisa tegar untuk menghadapi bencana yang terjadi kali ini," ungkap Imron.

 

Untuk membantu para korban kebakaran tersebut, relawan Ganjar yang  mendistribusikan berbagai macam kebutuhan pokok untuk membantu masyarakat di pengungsian Jalan Kapuk Utara II Nomor 9, RT 1/RW 3, Kapuk Muara, Penjaringan.

 

Adapun kebutuhan tersebut meliputi Susu Anak, Pampers, Minyak, Beras, Telur, Mie Instan, Air Mineral, Obat-Obatan, Kebutuhan untuk Mandi, dan kebutuhan lainnya. Imron berharap dengan bantuan yang diberikan oleh Sahabat Ganjar bisa meringankan dan memenuhi kebutuhan para korban selama di pengungsian.

 

Selain memberikan bantuan kebutuhan untuk di posko, Sahabat Ganjar juga memberikan trauma healing kepada masyarakat.

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Pohon Tumbang Timpa Taksi di Jalan Wahidin Raya, Tidak Ada Korban Jiwa

Pohon Tumbang Timpa Taksi di Jalan Wahidin Raya, Tidak Ada Korban Jiwa

Inovasi Teknologi, Hackathon 2025 Apresiasi Kreativitas dan Talenta Digital Generasi Muda

Inovasi Teknologi, Hackathon 2025 Apresiasi Kreativitas dan Talenta Digital Generasi Muda

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

KISI Luncurkan Fitur IPO dan Tampilan Baru Aplikasi iKISI

KISI Luncurkan Fitur IPO dan Tampilan Baru Aplikasi iKISI

Roy Suryo Diperiksa 9 Jam di Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Roy Suryo Diperiksa 9 Jam di Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Cari Berita Lain Di Sini