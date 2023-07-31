...

KPK Tahan Mulsunadi Gunawan Kasus Suap di Basarnas

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 31 Juli 2023 21:08 WIB
KPK menahan Komisaris Utama PT. Multi Grafika Cipta Sejati MGCS Mulsunadi Gunawan.
KPK menahan Komisaris Utama PT. Multi Grafika Cipta Sejati MGCS Mulsunadi Gunawan.
A A A

Komisaris Utama PT. Multi Grafika Cipta Sejati (MGCS) Mulsunadi Gunawan (tengah) dihadirkan dalam konferensi pers penahanan tersangka usai pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (31/7/2023).

 

Mulsunadi Gunawan sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya yaitu Kepala Badan SAR Nasional (Kabasarnas) Periode 2021- 2023 Marsdya Henri Alfiandi, Kepala Staf Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letkol Adm. Afri Budi Cahyanto, Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati (IGK) Marilya dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama (KAU) Roni Aidil, menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan penyidik KPK pada Selasa (25/7) lalu terkait kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun 2021 - 2023 yang merugikan negera mencapai Rp88,3 miliar.

 

ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Menkeu Purbaya Hadir di Run for Good Journalism 2025 Bersama Forum Pemred

Menkeu Purbaya Hadir di Run for Good Journalism 2025 Bersama Forum Pemred

Pasaraya Blok M Hadir dengan Wajah Baru, Gang Viral Jadi Daya Tarik Utama

Pasaraya Blok M Hadir dengan Wajah Baru, Gang Viral Jadi Daya Tarik Utama

Diana Jo Masuk Daftar Penerima Penghargaan The Alpha Under 40 2025

Diana Jo Masuk Daftar Penerima Penghargaan The Alpha Under 40 2025

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Pengunjung Padati Pameran SIAL InterFOOD 2025 di JIExpo Kemayoran

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Protes Kenaikan Sewa, Ratusan Pedagang Pasar Pramuka Kompak Hentikan Aktivitas Jual Beli

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Cari Berita Lain Di Sini