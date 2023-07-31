Ribuan The Jakmania memberikan dukungan untuk Persija Jakarta saat melawan Persebaya dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/7/2023). The Jakmania sebutan untuk suporter Persija Jakarta membuat koreo keren.



Menariknya dalam laga ini, suporter Persebaya yaitu Bonek juga hadir memberikan dukungan untuk tim kesayangan mereka.



Pertandingan berakhir kemenangan untuk Persija Jakarta dengan skor 1-0 tanpa adanya kerusuhan antar dua suporter.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)