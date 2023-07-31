...

Koreo Keren Dipertandingan Persija vs Persebaya

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 31 Juli 2023 00:34 WIB
Ribuan The Jakmania memberikan dukungan untuk Persija Jakarta.
Ribuan The Jakmania memberikan dukungan untuk Persija Jakarta saat melawan Persebaya dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (30/7/2023). The Jakmania sebutan untuk suporter Persija Jakarta membuat koreo keren.


Menariknya dalam laga ini, suporter Persebaya yaitu Bonek juga hadir memberikan dukungan untuk tim kesayangan mereka.


Pertandingan berakhir kemenangan untuk Persija Jakarta dengan skor 1-0 tanpa adanya kerusuhan antar dua suporter.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

