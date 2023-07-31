Ilustrasi pekerja saat membuka aplikasi Twitter yang berganti logo dari burung biru menjadi X di Jakarta, Senin (31/7/2023). Pemilik Twitter Elon Musk resmi merubah logo dari burung biru “Larry Bird” menjadi X.

Twitter yang biasa bergambar burung biru dan berwarna biru. Kini telah berubah menjadi warna hitam bergambar X, namun untuk tampilan masih seperti Twitter yang lama.

Nama perusahaan Twitter kini juga menjadi X Corp di toko aplikasi Android dan iOS. Topik “Goodbye Twitter” menjadi trending setelah perubahan nama dan logo tersebut.

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)