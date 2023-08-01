Sejumlah pegiat lingkungan bersama relawan mengumpulkan sampah yang mengotori kawasan hutan Mangrove di Pulau Pasaran, Bandar Lampung, Lampung, Selasa (1/8/2023).

Aksi bersih-bersih pantai yang dipelopori sejumlah organisasi lingkungan, Pemerintah Kota Bandar Lampung, TNI-Polri, beserta Pelajar dan mahasiswa itu bertujuan untuk mengurangi tumpukan sampah yang sebagian besar adalah sampah rumah tangga yang mencemari kawasan hutan mangrove tersebut.

(ANTARA FOTO/Ardiansyah/aww) (hru)

(Ardiansyah/ Antara Foto)