Aksi Bersih-Bersih Hutan Mangrove Pulau Pasaran

Ardiansyah/ Antara Foto, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 12:26 WIB
Sejumlah pegiat lingkungan bersama relawan mengumpulkan sampah yang mengotori kawasan hutan Mangrove.
Sejumlah pegiat lingkungan bersama relawan mengumpulkan sampah yang mengotori kawasan hutan Mangrove di Pulau Pasaran, Bandar Lampung, Lampung, Selasa (1/8/2023).

 

Aksi bersih-bersih pantai yang dipelopori sejumlah organisasi lingkungan, Pemerintah Kota Bandar Lampung, TNI-Polri, beserta Pelajar dan mahasiswa itu bertujuan untuk mengurangi tumpukan sampah yang sebagian besar adalah sampah rumah tangga yang mencemari kawasan hutan mangrove tersebut. 

 

(ANTARA FOTO/Ardiansyah/aww) (hru)

(Ardiansyah/ Antara Foto)

