...

KPK Periksa Zumi Zola Terkait RAPBD Provinsi Jambi

Asprilla Dwi Adha/Antara Foto, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 13:43 WIB
Zumi Zola diperiksa KPK sebagai saksi.
Zumi Zola diperiksa KPK sebagai saksi.
A A A

Mantan Gubernur Jambi yang juga mantan narapidana kasus korupsi Zumi Zola menyapa wartawan sebelum menuju ruangan untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Gubernur Jambi periode 2016-2021 Zumi Zola sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengesahan ketuk palu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018. 

 

(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww) (hru)

(Asprilla Dwi Adha/Antara Foto)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Suporter Timnas Indonesia Gelar Aksi Revolusi Total PSSI

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Timnas Indonesia U-22 Bersiap Jelang Uji Coba Hadapi Mali

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Awan Tebal Selimuti Jakarta, BMKG Peringatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Pohon Tumbang Timpa Taksi di Jalan Wahidin Raya, Tidak Ada Korban Jiwa

Pohon Tumbang Timpa Taksi di Jalan Wahidin Raya, Tidak Ada Korban Jiwa

Inovasi Teknologi, Hackathon 2025 Apresiasi Kreativitas dan Talenta Digital Generasi Muda

Inovasi Teknologi, Hackathon 2025 Apresiasi Kreativitas dan Talenta Digital Generasi Muda

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakati RUU KUHAP untuk Dibawa ke Paripurna

KISI Luncurkan Fitur IPO dan Tampilan Baru Aplikasi iKISI

KISI Luncurkan Fitur IPO dan Tampilan Baru Aplikasi iKISI

Roy Suryo Diperiksa 9 Jam di Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Roy Suryo Diperiksa 9 Jam di Polda Metro soal Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Cari Berita Lain Di Sini