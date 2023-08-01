Mantan Gubernur Jambi yang juga mantan narapidana kasus korupsi Zumi Zola menyapa wartawan sebelum menuju ruangan untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Gubernur Jambi periode 2016-2021 Zumi Zola sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengesahan ketuk palu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018.

(Asprilla Dwi Adha/Antara Foto)