Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menjatuhkan vonis bebas kepada Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh karena alat bukti untuk menjeratnya tidak kuat yang sebelumnya dituntut 11 tahun penjara dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/foc) (hru)

(Asprilla Dwi Adha/Antara Foto)