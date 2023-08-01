...

Hakim Agung Nonaktif Gazalba Saleh Divonis Bebas

Asprilla Dwi Adha/Antara Foto, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 19:16 WIB
Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang.
Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani sidang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

 

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung menjatuhkan vonis bebas kepada Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh karena alat bukti untuk menjeratnya tidak kuat yang sebelumnya dituntut 11 tahun penjara dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.

 

