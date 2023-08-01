...

Kapolres Bogor Cium Tangan Ibu Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage yang Tewas Ditembak Polisi

Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Selasa 01 Agustus 2023 22:04 WIB
Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro kanan mencium tangan Ibu korban Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage.
Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro (kanan) mencium tangan Ibu korban Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage, Inosensia Antonia Tarigas (kiri) usai memberikan keterangan pers kasus polisi tertembak polisi di Polres Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/8/2023).

 

Keluarga Bripda Ignatius Dwi Frisco Sirage meminta Polri transparan dalam mengusut kasus yang menewaskan anaknya di Rusun Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

 

(ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/nym) (hru)

(Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO)

