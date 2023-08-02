...

Kampanye Konsumsi Pangan Non Beras di Malang

Ari Bowo Sucipto/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 02 Agustus 2023 11:29 WIB
Kampanye Konsumsi Pangan Non Beras dan Gemar Makan Ikan.
Peserta mengikuti lomba menghias tumpeng yang dibuat dari tiwul (makanan olahan dari ketela) dalam Kampanye Konsumsi Pangan Non Beras dan Gemar Makan Ikan di Mini Block Office, Balai Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (2/8/2023). 

 

Kampanye tersebut diisi dengan berbagai lomba antara lain kompetisi makanan olahan ikan, menghias tumpeng berbahan non beras serta memasak ikan yang diikuti walikota, kepala dinas setempat, dan para Aparatur Sipil Negara (ASN). 

 

