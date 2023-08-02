Pesepak bola Garuda United U-17 Reno Salampessy (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Barcelona Juvenil A Andres Cuenca Cejudo (kiri) saat pertandingan uji coba di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Rabu (2/8/2023). Garuda United U-17 kalah telak dengan skor 0-3.

Barcelona Juvenil A mendominasi pada hampir sepanjang laga. Sempat beruntung dalam beberapa kali kesempatan, Garuda United U-17 akhirnya kebobolan dua gol di babak pertama dan kemudian sebuah gol lain di awal babak kedua.

(ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww) (hru)

(Fikri Yusuf/ANTARA FOTO)