Garuda United Kalah Telak dari Barcelona Juvenil A

Fikri Yusuf/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 02 Agustus 2023 22:09 WIB
Garuda United U-17 kalah telak dengan skor 0-3.
Pesepak bola Garuda United U-17 Reno Salampessy (kanan) berebut bola dengan pesepak bola Barcelona Juvenil A Andres Cuenca Cejudo (kiri) saat pertandingan uji coba di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Rabu (2/8/2023). Garuda United U-17 kalah telak dengan skor 0-3. 

 

Barcelona Juvenil A mendominasi pada hampir sepanjang laga. Sempat beruntung dalam beberapa kali kesempatan, Garuda United U-17 akhirnya kebobolan dua gol di babak pertama dan kemudian sebuah gol lain di awal babak kedua.

 

(ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/aww) (hru)

(Fikri Yusuf/ANTARA FOTO)

