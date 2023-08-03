Petugas Sudin Bina Marga Jakarta Barat melakukan penertiban jaringan kabel utilitas yang semrawut di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Rabu (2/8/2023).

Imbas kecelakaan mahasiswa akibat kabel yang menjuntai, petugas Dinas Bina Marga melakukan penertiban kabel yang semrawut agar tidak membahayakan masyarakat. Penertiban kabel semrawut tersebut dilakukan agar tidak membahayakan warga sekitar yang sedang beraktivitas.

Kabel jaringan tersebut sudah tidak aktif dan diperbarui dengan kabel di bawah tanah. Kabel jaringan yang sudah dipotong tersebut selanjutnya akan dimusnahkan dengan cara dibakar.

(Arif Julianto/okezone)