Suasana halaman rumah bagian sisi barat kediaman Guruh Soekarnoputra yang akan dieksekusi PN Jaksel, di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (3/8/2023).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan surat pemberitahuan eksekusi pengosongan rumah Guruh Soekarnoputra adik Megawati Soekarnoputri yang berlokasi di kawasan elite Jalan Sriwijaya III Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Pengosongan rumah ini buntut dari kekalahan Guruh atas gugatan perdata yang diajukan oleh Susy Angkawijaya. Dalam putusan pengadilan, rumah ini kini sah menjadi milik Susy.

(Foto: Okezone/Arif Julianto) (hru)

(Arif Julianto/okezone)