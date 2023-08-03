...

Miss Indonesia Audrey Vanessa Donorkan Darahnya di MNC Love Donation

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Kamis 03 Agustus 2023 13:42 WIB
Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa saat mendonorkan darahnya dalam kegiatan MNC Love Donation.
Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa saat mendonorkan darahnya dalam kegiatan MNC Love Donation di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (3/8/2023).

 

MNC Peduli kembali menggelar kegiatan donor darah bertajuk "MNC Love Donation: Let’s Share the Love with Your Blood” yang digelar untuk karyawan MNC Group.

 

Kegiatan donor darah kali ini MNC Peduli bekerjasama dengan Unit Transfusi Darah (UTD) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Setiap harinya, RSCM membutuhkan rata-rata 250 kantong darah untuk menyelamatkan pasien yang 90% merupakan pasien BPJS.

 

Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Miss Indonesia 2022, Audrey Vanessa yang juga turut berpartisipasi mendonorkan darahnya.

 

Selain melaksanakan donor darah, MNC Peduli juga menghadirkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) binaanya yang tergabung dalam Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Binangkit Kecamatan Tambun Utara, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pemberdayaan dan membuka lahan promosi bagi pelaku UMKM.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

