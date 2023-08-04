...

Pernah Menjuarai Piala Dunia Futsal, Marcos Sorato Resmi Ditunjuk sebagai Pelatih Baru Timnas Futsal Indonesia

Aziz Indra, Jurnalis · Jum'at 04 Agustus 2023 19:47 WIB
Federasi Futsal Indonesia resmi menunjuk Marcos Sorato sebagai pelatih anyar Timnas Futsal Indonesia.
Federasi Futsal Indonesia resmi menunjuk Marcos Sorato sebagai pelatih anyar Timnas Futsal Indonesia.
Federasi Futsal Indonesia resmi menunjuk Marcos Sorato sebagai pelatih anyar Timnas Futsal Indonesia.
Federasi Futsal Indonesia resmi menunjuk Marcos Sorato sebagai pelatih anyar Timnas Futsal Indonesia.
A A A

Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi menunjuk Marcos Sorato sebagai pelatih anyar Timnas Futsal Indonesia. Sorato menggantikan Mohamad Hashemzadeh yang beberapa waktu lalu mundur dari kursi pelatih.

 

“Barusan kita melihat penandatanganan kontrak untuk penunjukan Marcos Sorato sebagai head coach futsal Indonesia, ini berita baik, saat coach yg sebelumnya dari Iran pulang, ada keperluan di negaranya,” kata Ketua Umum FFI, Hary Tanoesoedibjo pada konferensi pers, Jumat (4/8/2023). Pada hari ini kita lihat sendiri sudah resmi ditunjuk Marcos Sorato sebagai head coach futsal Indonesia, prestasinya luar biasa,” ujarnya.

 

Rekam jejak kepelatihan Sorato pun cukup menjanjikan. Dia membawa Timnas Brasil menjuarai Piala Dunia Futsal sebanyak dua kali, yakni pada edisi 2008 dan 2012 silam.

 

Pengalaman Sorato di level klub juga sudah tidak perlu diragukan lagi. Dia pernah menjuarai Liga Futsal Uni Emirat Arab bersama Al-Ahli dalam dua musim beruntun, yakni pada edisi 2015 dan 2016.

 

Klub terakhir yang diasuh Sorato adalah klub Liga Futsal Rusia, MFK Tyumen. Kedepannya, pelatih yang akrab disapa Pipoca itu dinanti tugas berat. Arsitek berusia 52 tahun itu ditugaskan membawa Timnas Futsal Indonesia pada melaju ke putaran final Piala Asia Futsal 2024. 

Selanjutnya, Tim Merah Putih akan menjadi tuan rumah Grup B babak Kualifikasi Diawali pada 7 Oktober 2023 mendatang, Makau akan menjadi lawan pertama Evan Soumilena dan kolega. 

 

Kemudian Timnas Futsal Indonesia akan dihadang Afghanistan pada 9 Oktober 2023, sebelum menghadapi Arab Saudi pada 11 Oktober 2023. Seluruh laga akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta.

(Aziz Indra)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Raker Kemenpar dan Komisi VII DPR Bahas Program Unggulan Pengembangan UMKM Pariwisata

Raker Kemenpar dan Komisi VII DPR Bahas Program Unggulan Pengembangan UMKM Pariwisata

Raker Kementerian UMKM dan Komisi VII DPR Bahas Penjaminan Kredit KUR

Raker Kementerian UMKM dan Komisi VII DPR Bahas Penjaminan Kredit KUR

Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Jaya 2025

Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Jaya 2025

Simulasi Penanganan Bencana untuk Menghadapi Musim Hujan

Simulasi Penanganan Bencana untuk Menghadapi Musim Hujan

Hakim MK Arsul Sani Pamer Ijazah Asli hingga Foto Kelulusan

Hakim MK Arsul Sani Pamer Ijazah Asli hingga Foto Kelulusan

Pasca Insiden Ledakan, SMAN 72 Jakarta Gelar PTM dengan Pengamanan Ketat

Pasca Insiden Ledakan, SMAN 72 Jakarta Gelar PTM dengan Pengamanan Ketat

Tiba Dirumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disolatkan

Tiba Dirumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disolatkan

Cari Berita Lain Di Sini