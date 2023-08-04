Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi menunjuk Marcos Sorato sebagai pelatih anyar Timnas Futsal Indonesia. Sorato menggantikan Mohamad Hashemzadeh yang beberapa waktu lalu mundur dari kursi pelatih.

“Barusan kita melihat penandatanganan kontrak untuk penunjukan Marcos Sorato sebagai head coach futsal Indonesia, ini berita baik, saat coach yg sebelumnya dari Iran pulang, ada keperluan di negaranya,” kata Ketua Umum FFI, Hary Tanoesoedibjo pada konferensi pers, Jumat (4/8/2023). Pada hari ini kita lihat sendiri sudah resmi ditunjuk Marcos Sorato sebagai head coach futsal Indonesia, prestasinya luar biasa,” ujarnya.

Rekam jejak kepelatihan Sorato pun cukup menjanjikan. Dia membawa Timnas Brasil menjuarai Piala Dunia Futsal sebanyak dua kali, yakni pada edisi 2008 dan 2012 silam.

Pengalaman Sorato di level klub juga sudah tidak perlu diragukan lagi. Dia pernah menjuarai Liga Futsal Uni Emirat Arab bersama Al-Ahli dalam dua musim beruntun, yakni pada edisi 2015 dan 2016.

Klub terakhir yang diasuh Sorato adalah klub Liga Futsal Rusia, MFK Tyumen. Kedepannya, pelatih yang akrab disapa Pipoca itu dinanti tugas berat. Arsitek berusia 52 tahun itu ditugaskan membawa Timnas Futsal Indonesia pada melaju ke putaran final Piala Asia Futsal 2024.

Selanjutnya, Tim Merah Putih akan menjadi tuan rumah Grup B babak Kualifikasi Diawali pada 7 Oktober 2023 mendatang, Makau akan menjadi lawan pertama Evan Soumilena dan kolega.

Kemudian Timnas Futsal Indonesia akan dihadang Afghanistan pada 9 Oktober 2023, sebelum menghadapi Arab Saudi pada 11 Oktober 2023. Seluruh laga akan digelar di Indonesia Arena, Jakarta.

(Aziz Indra)