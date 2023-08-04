...

Syukuran Jelang Produksi Series Vision+ Twisted 3 The Sinners

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Jum'at 04 Agustus 2023 20:55 WIB
Series Twisted kembali membuat season baru, Twisted 3 The Sinners. Series ini akan mulai diproduksi mulai pertengahan Agustus ini.
Series Twisted kembali membuat season baru, Twisted 3 The Sinners. Series ini akan mulai diproduksi mulai pertengahan Agustus ini.
Series Twisted kembali membuat season baru, Twisted 3 The Sinners. Series ini akan mulai diproduksi mulai pertengahan Agustus ini.
Series Twisted kembali membuat season baru, Twisted 3 The Sinners. Series ini akan mulai diproduksi mulai pertengahan Agustus ini.
A A A

Pemain dan tim Series Twisted 3 menggelar syukuran potong tumpeng jelang proses produksi di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

 

Series Twisted kembali membuat season baru, Twisted 3 The Sinners. Series ini akan mulai diproduksi mulai pertengahan Agustus ini. Thaleb Wirachman selaku Head of Original Content Production Vision+ berharap produksinya lancar. 

 

“Hari ini kita mengadakan tumpengan sebagai rasa syukur akan dimulainya produksi Vision+ original series Twisted 3. Selain itu, kita berkumpul oleh para cast dan crew, sama-sama reading persiapan. Sehingga nanti hari pertama (syuting) di tanggal 13 Agustus semuanya berjalan lancar produksinya,” kata Thaleb Wirachman

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Awal Pekan, IHSG Kembali Menghijau

Raker Kemenpar dan Komisi VII DPR Bahas Program Unggulan Pengembangan UMKM Pariwisata

Raker Kemenpar dan Komisi VII DPR Bahas Program Unggulan Pengembangan UMKM Pariwisata

Raker Kementerian UMKM dan Komisi VII DPR Bahas Penjaminan Kredit KUR

Raker Kementerian UMKM dan Komisi VII DPR Bahas Penjaminan Kredit KUR

Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Jaya 2025

Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Jaya 2025

Simulasi Penanganan Bencana untuk Menghadapi Musim Hujan

Simulasi Penanganan Bencana untuk Menghadapi Musim Hujan

Hakim MK Arsul Sani Pamer Ijazah Asli hingga Foto Kelulusan

Hakim MK Arsul Sani Pamer Ijazah Asli hingga Foto Kelulusan

Pasca Insiden Ledakan, SMAN 72 Jakarta Gelar PTM dengan Pengamanan Ketat

Pasca Insiden Ledakan, SMAN 72 Jakarta Gelar PTM dengan Pengamanan Ketat

Tiba Dirumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disolatkan

Tiba Dirumah Duka, Jenazah Istri Wiranto Langsung Disolatkan

Cari Berita Lain Di Sini