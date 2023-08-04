Pemain dan tim Series Twisted 3 menggelar syukuran potong tumpeng jelang proses produksi di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Series Twisted kembali membuat season baru, Twisted 3 The Sinners. Series ini akan mulai diproduksi mulai pertengahan Agustus ini. Thaleb Wirachman selaku Head of Original Content Production Vision+ berharap produksinya lancar.

“Hari ini kita mengadakan tumpengan sebagai rasa syukur akan dimulainya produksi Vision+ original series Twisted 3. Selain itu, kita berkumpul oleh para cast dan crew, sama-sama reading persiapan. Sehingga nanti hari pertama (syuting) di tanggal 13 Agustus semuanya berjalan lancar produksinya,” kata Thaleb Wirachman

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

