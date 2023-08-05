Bakal Capres 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo hari ini berkegiatan di Solo. Seperti biasa, Ganjar mengawali pagi dengan olahraga.

Namun ada yang spesial hari ini. Sebelum olahraga lari, Ganjar didatangi putra sulung Presiden Jokowi yang juga Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Pagi buta, Gibran sudah mendatangi hotel tempat Ganjar menginap, untuk jogging bersama.

Gibran tiba di hotel sekitar pukul 05.30 WIB. Ia masuk ke dalam hotel dan menunggu Ganjar di lobi.

Ketika Ganjar keluar, ia langsung menyapa Gibran.

"Lho Mas Wali sudah ada di sini. Mau ikut jogging," sapa Ganjar disambut senyum dan anggukan kepala Gibran.

Keduanya kemudian jogging pagi bersama menyusuri Pura Mangkunegaran Solo. Setelah jogging beberapa menit, Ganjar dan Gibran kemudian melepas peserta Tour de Borobudur dan sarapan bersama.

"Iya hari ini ditemani Mas Wali, Mas Gibran melepas Tour de Borobudur. Terimakasih Mas Gibran karena menyiapkan tempat yang menarik di Pura Mangkunegaran ini," kata Ganjar.

Selama jogging, lanjut Ganjar, Gibran bercerita tentang pengelolaan sejumlah destinasi wisata di Solo, salah satunya Pura Mangkunegaran. Di tempat itu, setiap libur pasti ada event pertunjukan.

"Bagus ya, tiap libur ada event. Jadi, tempat ini jadi space plaza yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan event besar. Makasih Mas Gibran yang sudah memberikan dukungan pada pengembangan sport tourism," imbuhnya.

Disinggung apakah membahas hal lain termasuk politik saat jogging dan sarapan bersama itu, Ganjar hanya tersenyum.

"Enggak, tadi larinya sambil ngos-ngosan," tambahnya.

Sementara itu, Gibran mengatakan ngobrol santai dengan Ganjar. Saat lari maupun sarapan, tema obrolan sangat santai.

"Tadi ngobrol yang ringan-ringan saja. Ngobrol soal pengelolaan tempat wisata dan lainnya," ucapnya.

Gibran mengatakan dekat dengan Ganjar dan siap mendampingi Ganjar melakukan kunjungan ke seluruh pelosok Indonesia.

"Ya siap. Kalau ada arahan saya langsung merapat," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Gibran ditunjuk menjadi salah satu juru kampanye pemenangan Ganjar Pranowo. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga sudah ikut Ganjar berkeliling mendamping Ganjar saat ia blusukan ke Bogor, Juli lalu. Gibran juga mendampingi Ganjar saat melakukan jalan sehat bersama puluhan ribu warga Solo.

(MPI)