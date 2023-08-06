...

Jalan Santai Keluarga Merah Putih Sambut Kemeriahan HUT RI Ke-78

Heru Haryono, Jurnalis · Minggu 06 Agustus 2023 15:59 WIB
Sejumlah peserta mengikuti jalan santai sambut HUT RI Ke-78.
DPD LDII Kota Jakarta Selatan menyelenggarakan jalan sehat dalam rangka  menyemarakan HUT RI ke-78 bertajuk “Jalan Sehat Keluarga Merah Putih.” Acara dihelat  pada Minggu (6/8/2023) di Lapangan Sepakbola Blok S, Jakarta Selatan.

 

Pada kesempatan tersebut Walikota Jakarta Selatan, Munjirin dalam sambutannya  yang diwakili oleh utusan Mendagri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Yasin Hadade, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata  jalan sehat , namun digelar sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia.

Walikota Jaksel  berpesan bahwa adanya kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan silahturahim serta membangun kembali semangat dalam menjaga kesatuan dan persatuan antar bangsa dan negara.

 

“Mungkin semangat yang memulai memudar, dengan kegiatan seperti ini dapat membangun kembali rasa semangat menjaga kesatuan dan persatuan, serta mendorong untuk meningkatkan sikap toleransi agar tercipta kerukunan, kekompakkan, dan kerjasama sehingga tidak terjadi perpecahan atau perselisihan, " ungkap Walikota.

