DPD LDII Kota Jakarta Selatan menyelenggarakan jalan sehat dalam rangka menyemarakan HUT RI ke-78 bertajuk “Jalan Sehat Keluarga Merah Putih.” Acara dihelat pada Minggu (6/8/2023) di Lapangan Sepakbola Blok S, Jakarta Selatan.

Pada kesempatan tersebut Walikota Jakarta Selatan, Munjirin dalam sambutannya yang diwakili oleh utusan Mendagri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Yasin Hadade, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan semata-mata jalan sehat , namun digelar sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia.

Walikota Jaksel berpesan bahwa adanya kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan silahturahim serta membangun kembali semangat dalam menjaga kesatuan dan persatuan antar bangsa dan negara.

“Mungkin semangat yang memulai memudar, dengan kegiatan seperti ini dapat membangun kembali rasa semangat menjaga kesatuan dan persatuan, serta mendorong untuk meningkatkan sikap toleransi agar tercipta kerukunan, kekompakkan, dan kerjasama sehingga tidak terjadi perpecahan atau perselisihan, " ungkap Walikota.

(Heru Haryono)