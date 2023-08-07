...

Presiden Jokowi Buka ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference

Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 07 Agustus 2023 12:00 WIB
Presiden Jokowi Buka ASEAN IIDC 2023.
Presiden Jokowi Buka ASEAN IIDC 2023.
Presiden Jokowi Buka ASEAN IIDC 2023.
A A A

Presiden Joko Widodo (kanan) berjalan bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (kiri) dalam pembukaan ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference (IIDC) 2023 di Jakarta, Senin (7/8/2023). 

 

ASEAN IIDC yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN itu akan diikuti pemimpin-pemimpin agama dari kawasan ASEAN, Timor Leste, dan negara-negara mitra ASEAN digelar pada 5-7 September 2023 di Jakarta. 

 

(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/Spt) (hru)

(Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

Imbas Pohon Tumbang, MRT Jakarta Hentikan Operasional

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

APBN Oktober 2025 Catat Defisit Rp479,7 Triliun

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

Pohon Tumbang Tutup Jalan Sisingamangaraja dan Ganggu MRT

253 Mahasiswa Persembahkan UPH Talent Show 2025: Symphoria

253 Mahasiswa Persembahkan UPH Talent Show 2025: Symphoria

Melodi Dunia Anak: Konser Peringatan Hari Anak Sedunia

Melodi Dunia Anak: Konser Peringatan Hari Anak Sedunia

Workshop Edukasi Merawat Anjing dan Kucing di IIPE 2025

Workshop Edukasi Merawat Anjing dan Kucing di IIPE 2025

Kolaborasi Baru Dorong Transformasi Digital UMKM

Kolaborasi Baru Dorong Transformasi Digital UMKM

Penghargaan Kecantikan 2025 Dihadiri Tiga Founder

Penghargaan Kecantikan 2025 Dihadiri Tiga Founder

Cari Berita Lain Di Sini