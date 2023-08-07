Presiden Joko Widodo (kanan) berjalan bersama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (kiri) dalam pembukaan ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference (IIDC) 2023 di Jakarta, Senin (7/8/2023).

ASEAN IIDC yang merupakan bagian dari penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN itu akan diikuti pemimpin-pemimpin agama dari kawasan ASEAN, Timor Leste, dan negara-negara mitra ASEAN digelar pada 5-7 September 2023 di Jakarta.

(Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO)