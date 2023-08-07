...

Cinta Laura dan Gading Marten Temani Jokowi Resmikan Indonesia Arena di Kompleks GBK Senayan

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 07 Agustus 2023 15:45 WIB
Indonesia Arena memiliki kapasitas penonton 16 ribu orang.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Cinta Lauran dan Gading Marten meresmikan Indonesia Arena di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (7/8/2023). Indonesia Arena memiliki kapasitas penonton 16 ribu orang. Biaya yang dianggarkan sebesar Rp640 miliar. 

 

"Hari ini kita telah memiliki Indonesia Arena. Sebuah stadion dengan kapasitas 16 ribu penonton. Dibangun dengan biaya Rp640 miliar. Pembangunan ini selama 18 bulan sangat cepat sekali," ujar Jokowi.

 

Stadion Indonesia Arena bukan hanya untuk olahraga basket, tapi juga bisa untuk badminton, voli, futsal, hingga pergelaran konser.

 

(Foto: Aldhi Chandra Setiawan) (hru)

(Aldhi Chandra Setiawan)

Cari Berita Lain Di Sini